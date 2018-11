Recordaantal geiten in Nederland

Het aantal geiten in Nederland is in 2018 met 10 procent toegenomen naar bijna 588 duizend. De meeste geiten worden gehouden voor de melk en zijn te vinden op gespecialiseerde geitenbedrijven. Het aantal melkgeiten op deze bedrijven nam in een jaar tijd met 15 procent toe tot 414 duizend. Dit blijkt uit meest recente cijfers van de Landbouwtelling van het CBS.

In de periode 2000–2018 is het aantal geiten ruim verdrievoudigd. De geitenstapel daalde alleen van 2009 op 2010 met 6 procent als gevolg van de ruimingen in verband met Q-koorts. Daarna nam het aantal geiten opnieuw toe tot een recordhoogte van 588 duizend in 2018.

Toename aantal melkgeiten

Gespecialiseerde geitenhouderijen bezitten 94 procent van het totaal aantal geiten op landbouwbedrijven. Het aantal gespecialiseerde geitenbedrijven nam in een jaar tijd met 2 procent toe van 403 in 2017 naar 412 dit jaar. Driekwart van de geiten op deze bedrijven wordt gehouden voor de melk. Het aantal melkgeiten nam met 15 procent toe van bijna 361 duizend in 2017 naar 414 duizend in 2018.



Op de gespecialiseerde bedrijven werden dit jaar ruim vijf keer zoveel melkgeiten geteld als in 2000. Het gemiddeld aantal dieren per bedrijf nam toe van ruim 300 in 2000 naar bijna 1 100 in 2018.

Aantal melkgeiten per hectare verdubbeld

In 2018 had een gespecialiseerd geitenbedrijf met melkgeiten en cultuurgrond gemiddeld 20,4 hectare cultuurgrond. In 2000 was dit 12,1 hectare. In 2018 hadden 358 van de 388 gespecialiseerde geitenbedrijven met melkgeiten cultuurgrond.



Op de bedrijven met cultuurgrond is het gemiddeld aantal melkgeiten per hectare cultuurgrond ruim verdubbeld van 87 in 2000 naar 181 in 2018.

Meeste melkgeiten in Noord-Brabant en Gelderland

Van de 388 gespecialiseerde geitenbedrijven met melkgeiten is 46 procent gevestigd in Noord-Brabant (94 bedrijven) en Gelderland (83 bedrijven). Deze bedrijven huisvesten ruim de helft van het aantal melkgeiten in ons land (Noord-Brabant: 31 procent en Gelderland: 24 procent).