Amsterdam bouwt ruim 50.000 nieuwe woningen tussen nu en 2024

Wie graag in Amsterdam wil wonen moet even opletten, tussen nu en 2024 gaat er flink gebouwd worden in de hoofdstad. 'Het is de bedoeling dat de stad 52.500 nieuwbouwwoningen rijker wordt. Het merendeel van die woningen is bestemd voor mensen met een laag of gemiddeld inkomen', zo laat de gemeente Amsterdam donderdag weten.

Vraag en aanbod beter in balans

Het is de afgelopen jaren steeds lastiger geworden om een woning te vinden in Amsterdam. Vooral als je een meer betaalbare woning zoekt. Door de forse prijsstijgingen van woningen in Amsterdam is een koopwoning voor veel Amsterdammers geen optie meer. Met de bouw van een groot aantal woningen voor lagere en gemiddelde inkomens, hopen we vraag en aanbod de komende jaren beter met elkaar in balans te brengen.

Overal in de stad

De 52.500 woningen worden verspreid over de stad gebouwd in tal van kleine projecten, maar ook in al langer lopende grote projecten als IJburg, Zeeburgereiland, Noordelijke IJ-oevers (Overhoeks, NDSM, Buiksloterham), Houthavens en Zuidas. Er gaan nu ook steeds meer andere grote projecten van start, zoals Overamstel (Bijlmerbajes, Weespertrekvaart), Amstel III (transformatie en verdichting) en Centrumgebied Noord. Ook in een aantal ontwikkelbuurten worden woningen toegevoegd. Daarbij kijken we naar onder meer de Staalmanpleinbuurt (Nieuw-West), Waterlandpleinbuurt (Noord) en de K-buurt (Zuidoost).

Uitdaging

De bouw van zo veel woningen in zo'n korte tijd is een enorme uitdaging. Niet alleen vanwege de hoeveelheid woningen, maar ook omdat we veel eisen stellen aan welk type woning er wordt gebouwd. Dat is heel belangrijk omdat we er op die manier voor kunnen zorgen dat Amsterdam een stad blijft voor alle inkomensgroepen.

Ook het Rijk moet een handje helpen

De extreme situatie op de Amsterdamse woningmarkt vraagt niet alleen om handelen vanuit de gemeente, maar ook om maatregelen vanuit het kabinet. Het gaat onder andere om het zo snel mogelijk invoeren van een ‘noodknop’ om snelle huurstijgingen te beperken. En het tijdig doen van investeringen in nieuwe infrastructuur voor nieuwe wijken.

Tekort aan bouwvakkers

Ook de stijgende bouwkosten en het tekort aan bouwvakkers kunnen roet in het eten gaan gooien. Uit onderzoek van het UWV is gebleken dat het personeelstekort nergens groter is dan in de bouw in Amsterdam. Dat zorgt nu nog niet voor grote problemen. We verwachten ook niet dat projecten om deze reden niet door zullen kunnen gaan. Wél is het mogelijk dat projecten later beginnen of later worden opgeleverd. Kijk voor meer informatie over bouwprojecten in Amsterdam op www.amsterdam.nl/projecten.