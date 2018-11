Het zou volgens NH Nieuws gaan om een zestigjarige man uit Alkmaar. Deze werd door een voorbijganger gevonden. Deze waarschuwde de politie die een onderzoek startte.

Het is nog onduidelijk hoe de man uit Alkmaar om het leven is gekomen. Op Twitter laat de politie weten alle scenario’s open te houden.

Overleden man aangetroffen in de Jacob van Heemskerckstraat in Alkmaar. Politie doet onderzoek en houdt rekening met alle scenario's. Later meer info.