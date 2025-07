Man van hoge flat in Haarlem gevallen

Haarlem

De politie kreeg zaterdagochtend 19 juli rond 07.10 uur een melding dat een man van hoogte was gevallen bij een flatgebouw aan de Florence Nightingalestraat in Haarlem. 'Hulpdiensten kwamen direct ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd', zo meldt de politie zaterdag.