ILT: 'Keuring nieuwe treinen moet beter'

Bedrijven die als erkende keuringsinstantie nieuwe treinen keuren en certificeren, stellen zich niet onafhankelijk genoeg op tegenover de fabrikanten. Ze voldoen wel aan de wettelijke eis dat ze onafhankelijk en onpartijdig zijn, maar om tijd en geld voor hun opdrachtgevers te besparen maken ze niet altijd de juiste keuzes. Ze nemen te weinig tijd voor audits bij de fabrikant. Ook leggen ze geen onaangekondigde bezoeken af als extra controle. Wel hebben de auditors voldoende vakkennis. Dat blijkt uit onderzoek door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) heeft het ILT-rapport naar de Tweede Kamer gestuurd. Het onderzoek is gedaan naar aanleiding van de parlementaire enquête in 2015 over de hogesnelheidstrein Fyra.