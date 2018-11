OM eist 18 maanden cel voor mishandeling agent

Die nacht rijdt hij met een vrouwelijke collega in een politiebusje over de Lange Mare. Ze zien daar hoe een aantal mannen met hun broekriemen inslaat op een andere man. Vooral een man in een roze shirt haalt flink uit naar het slachtoffer. En zoals je dat mag verwachten van de politie, ze besluiten in te grijpen.

Wanneer het politiebusje stopt en de agenten uitstappen, gaan de mannen er vandoor, ook die in het roze shirt. Omdat de agent heeft gezien hoe de man in het roze shirt het slachtoffer heeft geslagen, besluit hij de achtervolging in te zetten. De man in het roze shirt rent eerst weg richting Haarlemmerstraat maar begint dan via een omtrekkende beweging terug te rennen over de Lange Mare.

De agent wil hem tackelen en steekt daarvoor zijn linkerbeen naar voren. Op dat moment springt de man in het roze shirt in de lucht en geeft volgens de officier van justitie ‘een soort ninja-trap’ tegen het onderbeen van de agent. Einde oefening voor de agent. Hij loopt een gecompliceerde breuk op aan scheen- en kuitbeen waarvan hij wekenlang in het ziekenhuis moet herstellen.

Leugenachtig

Maar meerdere getuigen hebben gezien dat de man in het roze shirt insloeg op het slachtoffer en heel hard schopte naar de agent. De officier van justitie noemt de verklaring van de verdachte dan ook ‘leugenachtig’. Hij eist 18 maanden cel tegen de Brit.