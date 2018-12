Gouden Film voor 'De Dirigent'

Award

Regisseur Maria Peters en producent Dave Schram werden vanmiddag feestelijk verrast met de award door het Nederlands Film Festival in Amsterdam. De film awards zijn een initiatief van het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds. De Dirigent is de elfde film die dit jaar de Gouden Film status behaald.

Eerste vrouwelijke dirigent

De Dirigent is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de uit Nederland afkomstige Antonia Brico. Eind jaren ’20 was zij de eerste vrouwelijke dirigent ter wereld die succesvol grote symfonie orkesten dirigeerde. Tot voor kort lukte het vrouwen nauwelijks om aan de top van de wereldranglijst van belangrijkste dirigenten te komen. Dit jaar benoemde het Radio Filharmonisch Orkest voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een vrouwelijke chef-dirigent: Karina Canellakis.

Maria Peters

De regie is in handen van Maria Peters (Sonny Boy, Kruimeltje, Pietje Bell, De Groeten van Mike) en de film wordt geproduceerd door Shooting Star Filmcompany (Spijt!, Daens, Left Luggage, Sonny Boy). De cast van De Dirigent bestaat naast hoofdrolspeelster Christanne de Bruijn onder andere uit Raymond Thiry, Annet Malherbe, Gijs Scholten van Aschat, Benjamin Wainwright, Scott Turner Schofield en Richard Sammel. De film is tot stand gekomen in het kader van Telescoop met steun van CoBO en het Nederlands Filmfonds, met een bijdrage van de Netherlands Film Production Incentive, AVROTROS en met steun van de Tax Shelter van de Belgische federale overheid. De Dirigent wordt gedistribueerd door Splendid Film en draait in 66 bioscopen.