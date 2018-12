Boa’s willen wapenstok, pepperspray en bodycam

Niet alleen tijdens Oud & Nieuw, maar ook daarna

'Nu er vuurwerkverboden zijn ingevoerd, moet er controle zijn op de afsteektijden', vindt vakbondsvoorzitter Eric Lakenman in het NOS Radio 1 Journaal. 'Boa's krijgen die rol, maar zijn er niet voor uitgerust. Ze hebben geen wapenstok, pepperspray of bodycam, maar worden wel risicogebied ingestuurd, waar ze te maken krijgen met vuurwerk en geweld.' Zo werd tijdens de laatste jaarwisseling op diverse plaatsen vuurwerk naar handhavers gegooid en werden ze mishandeld.

Donderdag staat boa Jeffrey bij de Amsterdamse gemeenteraad om te pleiten voor een betere uitrusting voor boa's in de hoofdstad: een wapenstok, pepperspray of bodycam. 'Een timmerman stuur je de bouwplaats op met een goede hamer, een helm en veiligheidsschoenen. Ook boa's moeten beschermd worden.'

'Te late ondersteuning politie'

In het AD laat Ruud Verkuijlen, werkzaam bij de politie, weten dat boa’s die hier mee te maken krijgen, kunnen rekenen op snelle ondersteuning van de politie. Maar daar heeft de vakbond niet veel vertrouwen in. 'Er wordt vaak gezegd dat de politie binnen vijf minuten ter plaatse is. In buitengebieden worden aanrijtijden zeker niet gehaald, in steden ook steeds moeilijker. Daardoor komen boa's in de problemen.'

Boa’s laten van zich horen

