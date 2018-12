Voetbalvereniging Twijzel schuldig aan dug-outdrama: geldboete geëist

Van deze tienduizend euro is de helft voorwaardelijk en dient ertoe dat SC Twijzel zich er in de komende twee jaar van bewust is dat dat ze zorg moet dragen dat de veiligheid op en rond de velden voor iedereen is gewaarborgd.

Nader onderzoek

Na de beslissing van het Hof om SC Twijzel te vervolgen, besloot het OM een officier van een ander parket de behandeling over te laten nemen. Deze officier was van oordeel dat het bestaande dossier aangevuld moest worden met alle benodigde bewijsmiddelen, zoals getuigenverklaringen en letselverklaringen van de kinderen. Ook zijn meerdere getuigen gehoord, een aantal bij de rechter-commissaris. In eerste instantie was een oriënterend feitenonderzoek gedaan om te achterhalen wat er precies was gebeurd en wie er eigenaar was van de dug-out. Deze informatie en de nieuw verworven onderzoeksresultaten zijn voor de officier voldoende om te komen tot een bewezenverklaring.

Schuld

Uit alle onderzoeksresultaten leidt de officier van justitie af dat de voetbalvereniging op de hoogte was van de scheur in de zijmuur van de dug-out. Zij heeft deze schade niet door een deskundig persoon laten beoordelen, de schade is niet gerepareerd, er zijn geen veiligheidsmaatregelen getroffen en de schade is op geen enkel moment gemonitord. Door geen enkele maatregel te treffen om het veiligheidsrisico te beperken, heeft de voetbalvereniging een fout gemaakt. Gelet op de ernst van de gemaakte fout en de omstandigheden zoals deze zich in deze zaak hebben voorgedaan, is er wat het OM betreft sprake van schuld.

Voorkomen

De officier van justitie: “Een mensenleven is het kostbaarste wat er is. Een meisje van tien jaar is omgekomen doordat er fouten zijn gemaakt. Als zoiets verschrikkelijks gebeurt, moet er uitgebreid onderzoek worden gedaan om te achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren. En als daarvoor een schuldige kan worden aangewezen dan moet die ook worden vervolgd en moet de zaak aan de rechter worden voorgelegd. Dit om te voorkomen dat zoiets ooit weer gebeurt.”