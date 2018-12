Lichtgewonde bij steekincident op de Nieuwstraat in ’s-Hertogenbosch

Aanhouding

Hierbij raakte een man gewond aan zijn arm. Hij is ter plaatse aan zijn verwondingen behandeld. De verdachte man vluchtte op een scooter maar werd later in zijn woning aangehouden. De aangehouden verdachte man is een 52-jarige man uit ’s-Hertogenbosch. Hij is ingesloten voor verder onderzoek. Wat de exacte aanleiding is geweest van het steekincident is niet bekend.

Getuigenoproep

De politie wil graag weten wat de aanleiding is geweest van het steekincident. Daarvoor doet men onderzoek op de Nieuwstraat en spreekt men met getuigen. Eventuele getuigen die nog niet zijn gehoord kunnen zich telefonisch melden bij de politie op 0900-8844. Alle informatie kan helpen bij het onderzoek.