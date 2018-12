Gestolen auto klemgereden na achtervolging uit Duitsland

Afgelopen nacht achtervolgde de Duitse politie de bestuurder van een gestolen auto die vanuit Duitsland over de A1 richting Nederland reed. 'De Nederlandse politie kon de auto uiteindelijk in Apeldoorn tot stilstand brengen. De bestuurder - een 20-jarige man uit Apeldoorn - is aangehouden', zo meldt de politie maandag.