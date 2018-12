Brandstichting bij cameramast in Vlaardingen, getuige hoort kleine explosie

Zondagnacht is brand gesticht bij een cameramast aan de Riouwlaan in Vlaardingen.

Deze camera is samen met nog een aantal camera's door de gemeente geplaatst, om de orde tijdens de jaarwisseling te kunnen handhaven. Iets voor 01.00 uur kwam de melding bij de meldkamer binnen. Een getuige meldde een kleine explosie bij de cameramast. De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. Ook de politie was massaal ter plaatse en begon direct een onderzoek in de buurt. De door de gemeente geplaatste mobiele camera-unit raakte licht beschadigd. Naast de mast werd een verbrand flesje aangetroffen. Gezien de situatie in Vlaardingen houdt de politie ernstig rekening met brandstichting, en is samen met het beveiligingsbedrijf een onderzoek gestart naar de dader. Wat de explosie en de brand veroorzaakte wordt onderzocht.