RIVM waarschuwt voor smog tijdens de jaarwisseling

Luchtwegklachten

Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht door vuurwerk kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en COPD (chronic obstructive pulmonary disease) en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid.

Binnen blijven

Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door de eerste uren na de jaarwisseling binnen te blijven en zich niet overmatig in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast.

Metingen met burgers

Het RIVM verzamelt rond de jaarwisseling weer burgermetingen aan stof door vuurwerk, waarbij deelnemers eigen metingen van vuurwerksmog aanleveren voor een het data portaal van het RIVM. Overheden, burgers en andere partijen kunnen hier meetgegevens uitwisselen.

Meetsensoren

De vorige twee jaren organiseerde het RIVM een vergelijkbaar vuurwerkexperiment. Toen maakten veel deelnemers gebruik van een meetsensor die zij van het RIVM hadden ontvangen. Deze jaarwisseling is het mogelijk om data aan te leveren die met eigen sensoren van deelnemers zijn gemeten.

Informatie

Actuele en verwachte smogniveaus vindt u op luchtmeetnet.nl, NOS-Teletekst pagina 711 en 712, en de luchtkwaliteitsapp (IOS, Android) van het RIVM, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond , provincie Limburg, OMWB Omgevingsdienst Midden en West Brabant en ODRA Omgevingsdienst regio Arnhem.