Gewapende tieners overvallen avondwinkel Vlaardingen

Twee tieners hebben zaterdagavond met een vuurwapen in de hand een avondwinkel op de Vondelstraat in Vlaardingen overvallen. 'Al snel hielden agenten de dader met het vuurwapen aan. De ander wist te ontkomen. Niemand raakte gewond', zo laat de politie zondag weten.

Briefing

Aandachtig zaten de politieagenten van basisteam Vlaardingen in de briefing toen de melding van de overval binnenkwam. Ze twijfelden geen seconde en sprintten naar buiten. Dat was niet voor niets. Eén van de overvallers hadden ze snel in de boeien. Deze 16-jarige jongen uit Den Haag was in het bezit van een vuurwapen.

Een dader ontkomen

De andere jongen, vermoedelijk ook rond de 16 jaar, wist te ontkomen op de scooter. Even later werd de kassalade, die ze hadden meegenomen, teruggevonden op de Thorbeckestraat. De winkelier, die werd bedreigd met het vuurwapen, is gelukkig ongedeerd. De zoektocht naar de andere overvaller gaat door.