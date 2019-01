Dronebeelden tonen weinig afval op Groningse kwelders

Uit beelden die woensdag 9 januari 2019 zijn gemaakt met een drone, is gebleken dat de vervuiling op de kwelders voor de Groningse vastelandskust gering is. Dat komt omdat het afval zich, door het hoge water en de harde wind van de afgelopen dagen, heeft verplaatst naar de dijkvoet. Het onderzoek vond plaats tussen Noordpolderzijl en de dijk bij Lauwersoog.

Aanvankelijk verzamelde het afval uit de containers, voornamelijk plastics en piepschuim, zich langs de rijshouten dammen in de kwelders. Met behulp van een drone is nu vastgesteld dat zich daar geen rommel meer bevindt. Het inzetten van een drone is een werkwijze waarmee Rijkswaterstaat snel en met weinig verstoring aan de kwelders een gedetailleerd beeld krijgt van de hoeveelheid afval en de locaties.

De resultaten van het onderzoek zijn doorgegeven aan het Groninger Landschap, Waterschap Noorderzijlvest, de vereniging van landeigenaren en de gemeente Hoogeland. Op basis van de bevindingen van Rijkswaterstaat kunnen zij nu actief ruimen. Rijkswaterstaat ziet op dit moment geen aanleiding om de drone opnieuw in te zetten. Dat gebeurt wel als een gewijzigde situatie daarom vraagt.