'Aanvullende maatregelen jaarwisseling stap in goede richting'

Twee doden, 400 gewonden, meer autobranden en 20 miljoen euro schade

De meest recente cijfers spreken voor zich; 400 gewonden, 2 doden, 25 procent meer autobranden en naar schatting 20 miljoen euro schade aan particulier eigendom. Op deze manier is de jaarwisseling wat betreft de korpschef een mislukte traditie. 'En dan heb ik het nog niet eens over de forse stijging van fysiek geweld tegen politiemensen.'

Brede heroriëntatie nodig

Er is sprake van een tijdelijke verschuiving van normen en waarden in de samenleving die kennelijk gelaten als behorend bij de traditie van de jaarwisseling wordt gezien. Een traditie, die de laatste jaarwisseling gepaard ging met een forse stijging van fysiek geweld tegen politiemensen. Akerboom: 'Zorgelijk is vooral het idee dat onveilig en gewelddadig gedrag anno 2019 blijkbaar bij de jaarwisseling hoort. Het vraagt om een brede maatschappelijke heroriëntatie op een veilige, vreedzame en feestelijke viering van de jaarwisseling.'

Verbod gevaarlijk vuurwerk

Akerboom is voor een landelijk verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. Eerder gaf het kabinet aan bereid te zijn hier opnieuw naar te willen kijken wanneer het onveilig gedrag met vuurwerk niet zou afnemen. Met een toename van 16% aan vuurwerkincidenten ziet de korpschef daar alle aanleiding toe. Daarmee onderschrijft hij de aanbevelingen uit het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid die de jaarwisseling typeert als meest risicovolle evenement van het jaar. 'Met een landelijk verbod op gevaarlijk vuurwerk blijft de traditie behouden om zelf veilig siervuurwerk te kunnen afsteken. Ook moeten lokale initiatieven voor een veilige jaarwisseling worden omarmd. Dan gaat het bijvoorbeeld om vuurwerkshows, aftelmomenten, feesten en in gezamenlijkheid een plek aanwijzen waar vuurwerk wordt afgestoken.'

Effectiever straffen

'Daarnaast heb ik er voor gepleit dat er effectiever moet worden gestraft. Het idee van zwaarder straffen is dat daar een afschrikwekkende werking vanuit gaat. De vraag is of dat ook geldt bij het impulsieve gedrag van agressie plegers onder invloed van alcohol, middelen en groepsdruk. Een dergelijke strafeis schrikt hen niet af. In de praktijk blijkt behoefte aan effectievere straffen. Sancties bijvoorbeeld waardoor agressieplegers er de volgende jaarwisseling niet bij zijn.'

Alle lagen bevolking

Belangrijk argument van het kabinet een vuurwerkverbod af te wijzen, is dat een kleine groep raddraaiers het zou verpesten voor de overgrote meerderheid die plezier beleeft aan het afsteken van vuurwerk. Akerboom stelt dat uit ervaring tijdens de jaarwisseling blijkt dat het impulsieve normafwijkende gedrag in alle lagen van de bevolking voorkomt . 'Van jongeren in probleemwijken tot de vwo leerling en de keurige ouders.'