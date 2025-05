Gewonde bij aanrijding auto's bij Exloo

Dinsdagmiddag even voor 16.30 uur vond er een aanrijding plaats op de kruising Odoornerstraat / Borgerderweg bij Exloo.

Veel schade

Op deze kruising doen zich vaker aanrijdingen voor door de vreemde voorrangsregeling. Beide voertuigen liepen veel schade op door het ongeval waarbij één auto in de droge bermsloot belandde.

Ambulance

Een persoon is in de ambulance onderzocht en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van het ongeval.