Koninklijke familie verhuisd

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en hun dochters hebben zondag 13 januari 2019 hun intrek genomen in Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

Paleis Huis ten Bosch is één van de drie paleizen die door de Staat ter beschikking zijn gesteld aan het Staatshoofd. Het wordt gebruikt als woonpaleis en voor representatieve doeleinden zoals officiële ontvangsten van hoogwaardigheidsbekleders.

Na het vertrek van Prinses Beatrix der Nederlanden (2014) is het paleis, een rijksmonument uit de zeventiende eeuw, enkele jaren niet in gebruik geweest vanwege renovatie door het Rijksvastgoedbedrijf. Na de verhuizing van het koninklijk gezin vinden nog enkele afrondende werkzaamheden plaats. De verwachting is dat deze in het voorjaar klaar zijn.