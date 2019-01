Rode panda’s Ying en Yena maken kennis in DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort heeft er een nieuwe panda bij. Het rode panda-mannetje heeft gezelschap gekregen van vrouwtje Yena. “Wij zijn heel blij dat wij haar in ons park mogen verwelkomen”, vertelt dierverzorgster Lotte Gielen. “Hopelijk slaat de vonk snel over tussen de twee.”

De rode panda’s Ying en Yena zijn elkaar voorzichtig aan het leren kennen. “Het vrouwtje zoekt veel toenadering en snuffelt steeds in de richting van haar nieuwe soortgenoot”, vertelt Lotte. “Ying lijkt nog een beetje hard-to-get te spelen en heeft vooral oog voor de extra appeltjes die nu in zijn verblijf liggen. Toch wordt ook hij steeds nieuwsgieriger naar die roodharige schoonheid die steeds naar hem gluurt vanaf een boomtak.”

De nieuwe panda komt uit een dierentuin in Frankrijk en zij is twee jaar oud. “Wij hebben haar de naam Yena gegeven, dat past mooi bij de naam van het mannetje Ying”, legt Lotte uit. De twee panda’s zijn overdag samen in hun verblijf te bewonderen. “Met de komst van deze dame hopen wij in de toekomst voor het eerst de geboorte van een rode panda mee te maken in DierenPark Amersfoort."