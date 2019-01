Vannacht is de superbloedwolfmaan te zien

Het spektakel begint om3.36 uur en duurt tot 08.50 uur. Het hoogepunt wordt om 6.13 uur verwacht. Dit schrijft onder meer de NOS zondag.

Wat is een superbloedwolfmaan?

Als de maan heel dicht bij de aarde staat, noemen we dat een supermaan. Hij is dan 14 procent groter en schijnt 30 procent helderder. Het 'bloed' slaat op de kleur. Normaal weerkaatst de maan het licht van de zon. Een paar keer per jaar komt de maan precies achter de aarde te staan in de schaduw. De meeste kleuren van het zonlicht kaatst af, behalve een dee lvan het rode licht. Dat wordt via de atmosfeer van de aarde afgebogen en kom toch op de maan terecht. Die kleurt bloedrood. Inheemse Noord-Ameriaanse stammen gaven de manen namen. De eerste volle maan van het jaar wordt een wolfmaan genoemd. Dat deze drie fenomenen nu bij elkaar komen is best bijzonder. Het gebeurt deze eeuw nog twee keer. De volgende is op 31 januari 2037.