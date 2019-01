Oxfam Novib: rijken verdienden in 2018 $2,5 miljard per dag

Het is een fantastische tijd om rijk te zijn. Miljardairs zagen in 2018 hun vermogen met $2,5 miljard per dag toenemen.

Heb je de pech om bij de armste helft van de wereldbevolking te horen? Dan was 2018 je een stuk minder goed gezind: jouw vermogen nam met 11% af. Dit schrijft Oxfam Novib op de website.

Iedere 48 uur een nieuwe miljardair

Sinds de financiële crisis is het aantal miljardairs verdubbeld. Tussen 2017 en 2018 wist zelfs iedere 48 uur iemand de status van miljardair te bereiken. Dat klinkt als goed nieuws – want er worden toch meer mensen rijk?

Dat zou goed nieuws zijn, als iedereen dezelfde kans zou hebben om miljardair te worden. Maar helaas is dit niet zo.

Een dubbeltje wordt geen kwartje

Of je uit een goede familie komt, of je man of vrouw bent, waar je geboren bent, je toegang tot gezondheidszorg en onderwijs… dit zijn slechts een paar van de factoren die jouw kansen bepalen. Slechts een paar mensen hebben álle factoren mee en komen in het rijtje van de superrijken terecht.

Een meisje dat in een arm land, in een arm gezin, geboren is, kan er bijna vanuit gaan dat zij en haar kinderen ook arm zullen blijven.

Winkansen vergroten

Met goed onderwijs, goede gezondheidszorg en publieke voorzieningen zou dit meisje meer kans hebben om uit de armoede te raken. Wat daarvoor nodig is? Belastinginkomsten en eerlijkere belastingsystemen. Zo kunnen de inkomsten besteed worden aan dit soort essentiële diensten. Maar dan moet belasting wel door de juiste mensen, op de juiste plek betaald worden.

Belastingtarieven voor rijken en multinationals verlaagd

Als alle nieuwe en oude miljardairs en multinationals eerlijk belasting zouden betalen, dan zou het speelveld een stuk eerlijker worden. Helaas zijn de laatste jaren de belastingtarieven voor vermogende personen en multinationals drastisch verlaagd. Door lucratieve belastingdeals en door gebruik te maken van belastingparadijzen kunnen ze zelfs het beetje belasting dat ze moeten betalen voor een groot deel vermijden.

Deze belastingdeals zijn niet beschikbaar voor gewone burgers. Die moeten wel gewoon belasting betalen, of moeten opdraaien voor de gevolgen van de misgelopen belastinginkomsten. Zo kost belastingontwijking ontwikkelingslanden jaarlijks 100 miljard per jaar.

Het voortrekken van een rijke elite

Ongelijkheid is niet alleen oneerlijk, het Oxfam Novib rapport Public Good or Private Wealth{LINK} toont ook aan dat het schadelijk is voor de economie en leidt tot toenemende maatschappelijke onrust.

'Economisch en sociaal zijn de gevolgen van deze trends enorm', zegt Michiel Servaes, algemeen directeur van Oxfam Novib. 'In toenemende mate hebben mensen het idee dat politieke leiders vooral naar een rijke elite luisteren en niet naar de wensen van de gemiddelde burger.'

'Die boosheid zag je in Nederland met de discussie over dividendbelasting. En wanneer een groepje CEO’s in een geblindeerd busje premier Rutte in het torentje bezoekt, vragen mensen zich terecht af waarom zij die toegang hebben en wat daar besproken wordt. Bedrijven en vermogende particulieren moeten gewoon hun eerlijke bijdrage aan de samenleving leveren en niet worden voorgetrokken.'

Dat moet veranderen

Samen kunnen we de groeiende ongelijkheid stoppen en belastingontwijking tegengaan. Daar gaan we ons in 2019 voor inzetten. Blijf op de hoogte van onze acties, alle ontwikkelingen en producten. Sluit je aan en strijd mee!