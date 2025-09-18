ACM start onderzoek naar prijzen van boodschappen in Nederlandse supermarkten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) start een onderzoek naar prijzen van levensmiddelen in Nederlandse supermarkten. Het onderzoek richt zich op de prijsopbouw en prijsvorming van producten uit het dagelijkse winkelmandje van consumenten. De aanleiding van het onderzoek zijn signalen dat de prijzen van sommige boodschappen in Nederland hoger zijn dan in omringende landen.

Met dit onderzoek wil de ACM meer inzicht krijgen in de wijze waarop de prijzen van levensmiddelen in de supermarkt tot stand komen en of er marktproblemen zijn die leiden tot hogere prijzen. De ACM kijkt onder meer naar:

de winstmarges van leveranciers van levensmiddelen (waaronder A-merk leveranciers) en de winstmarges van supermarkten; en mogelijke verklaringen voor hoge of lage marges.



prijsverschillen tussen producten in Nederlandse supermarkten en in omringende landen.



Belang voor consumenten en bedrijven

Het onderzoek brengt in kaart of de levensmiddelensector goed werkt voor consumenten en waar eventuele knelpunten zitten. Goed werkende markten zijn belangrijk voor zowel consumenten als bedrijven. Als leveranciers supermarkten belemmeren om goedkoper in te kopen of als er onvoldoende concurrentie is tussen supermarkten, leidt dit tot hogere prijzen. Met dit onderzoek wil de ACM duidelijkheid geven over de vraag of zulke marktproblemen zich voordoen in de sector. De ACM kan aanbevelingen doen aan de wetgever om mogelijke problemen te verkleinen of op te lossen. Indien de ACM aanwijzingen heeft dat er overtredingen hebben plaatsgevonden kan de ACM ook handhavend optreden.

De resultaten van het onderzoek worden naar verwachting in de zomer van 2026 gepubliceerd.