CBS: Werkloosheid toegenomen in augustus

In augustus 2025 waren er 401.000 werklozen. Hiermee was 3,9 procent van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar werkloos. 'Een maand eerder was dit nog 3,8 procent. Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 5.000 per maand gestegen', zo meldt het CBS donderdag.

Meer mensen op zoek naar werk

De toename van de werkloosheid komt vooral doordat meer mensen op zoek gingen naar werk, maar dat niet direct vonden. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind augustus 187.000 lopende WW-uitkeringen.

UWV: aantal WW-uitkeringen bleef in augustus vrijwel gelijk

UWV registreerde eind augustus 187,4.000 WW-uitkeringen. Dat zijn 200 uitkeringen minder dan de voorafgaande maand. Er kwamen in augustus 21.800 uitkeringen bij, en 22.100 uitkeringen werden beëindigd.

Werkloosheidspercentage 2,5 onder 45-plussers

De werkloosheid onder 45-plussers in de beroepsbevolking is afgelopen maand gestegen naar 2,5 procent. Voor het laatst was dit percentage zo hoog in december 2022. Daarna daalde het tot 2,1 procent in december 2024, en sindsdien neemt het weer toe.

Schommelen

Onder 25- tot 45-jarigen was het werkloosheidspercentage in december 2024 3,0 en steeg daarna tot 3,3 in augustus. Onder 15- tot 25-jarigen schommelde de werkloosheid wat meer in de afgelopen maanden. Deze was met 8,6 procent in augustus iets lager dan in december 2024.