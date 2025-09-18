Schutter Alphense woning voor de rechter

Een 18-jarige verdachte uit Eindhoven stond vandaag terecht bij de kinderrechter voor het schieten op een woning in Alphen aan den Rijn in oktober vorig jaar. De destijds 17-jarige jongen was geronseld om dat te doen, zonder dat hij zelf wist waarom. Op de achtergrond speelde een groot crimineel conflict over 1400 kilo cocaïne.

De cocaïne was in augustus 2024 gestolen door criminelen en een deel van de partij belandde in de loods van een Alphense ondernemer. Een medewerker zag bij toeval dat er cocaïne was opgeslagen en kreeg de opdracht zijn mond erover te houden. Toen kort erna de drugs werden gestolen uit de loods legde men de schuld bij de medewerker en werd hij bedreigd. Terwijl hij er zelf niets mee te maken had.

Er volgde een reeks aan incidenten, onder meer werd op 12 oktober in de avond met een vuurwapen op het huis van de medewerker geschoten. De verdachte die vandaag terecht stond bekent dat hij de trekker heeft overgehaald. Hij wilde snel geld verdienen om schulden te kunnen afbetalen en beseft nu hoe stom hij is geweest om deze opdracht aan te nemen. Hij loopt inmiddels bijna een jaar in de schorsing van zijn voorarrest, onder stevige voorwaarden die hem in het gareel moeten houden.

Eerdere zaken

Eerder stonden al drie meerderjarige verdachten voor de rechter: een broker en een chauffeur. Zij werden beiden veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf. Een medeplichtige werd door de rechter vrijgesproken.

De officier van justitie eiste tegen de 18-jarige verdachte een gevangenisstraf van 180 dagen waarvan 134 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 60 uur. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.