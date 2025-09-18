Verdachte (50) poging moord op moeder ook verdacht van moord op broer

Nuth

In het onderzoek naar een poging tot moord middels vergiftiging die in juni 2024 in het Limburgse Nuth plaatsvond, heeft de rechtbank op 16 september bepaald dat de verdachte, een 50-jarige man uit Heerlen, langer blijft vastzitten. 'De verdachte wordt inmiddels ook officieel verdacht van de moord op zijn broer in juni 2023', zo meldt het Openbaar Ministerie donderdag.