Eén op de drie vrouwen met hormoonklachten verbergt deze op het werk

In 2025 zei 80 procent van de vrouwelijke werknemers (3,2 miljoen) dat ze soms of regelmatig hormoongerelateerde klachten hebben die samenhangen met menstruatie, zwangerschap of de overgang. 'Van hen houdt 35 procent deze verborgen op het werk', zo meldt het CBS donderdag.

Meer dan bij andere gezondheidsklachten

'Dat is meer dan mannelijke en vrouwelijke werknemers met andere gezondheidsklachten (24 procent)', zo melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO op basis van een recente vervolgmeting van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).

Ruim 3.750 vrouwen

Van de 3.787 vrouwen en mannen die deelnamen, waren 750 vrouwen in de menstruele fase, 225 vrouwen in de fase voorafgaand aan de overgang en ruim 350 vrouwen in fase na de overgang.

4 op 10 voorzichtig met wie ze erover praten

Van de vrouwen met hormoongerelateerde klachten zegt 41 procent voorzichtig te zijn met wie zij hierover op de werkvloer praten. Onder mannelijke en vrouwelijke werknemers met andere gezondheidsklachten is dat 35 procent. Vrouwen met hormoongerelateerde klachten zijn bovendien vaker bang dat collega’s op hen neerkijken.

70 procent vrouwen met hormoongerelateerde klachten werken door bij ziekte

Vrouwen met hormoongerelateerde klachten zeggen vaker dat ze doorwerken terwijl ze zich ziek voelen dan werknemers met andere gezondheidsklachten: 67 procent tegen 43 procent. Ook zeggen zij vaker dat ze hun werk minder goed kunnen doen. Net als bij werknemers met andere gezondheidsklachten voelt ongeveer de helft van de vrouwen met hormoongerelateerde klachten (1,6 miljoen) zich erdoor beperkt in de uitvoering van hun werk; 31 procent geeft aan dat dit enkele keren per jaar het geval is.

Klachten weinig besproken met leidinggevende of bedrijfsarts

Bijna twee derde van de vrouwen met hormoongerelateerde klachten praat hierover op het werk, meestal met een directe collega (43 procent). Ze spreken minder vaak met een leidinggevende (12 procent), en zelden met de bedrijfsarts (2 procent). Van de werknemers met andere gezondheidsklachten bespreekt 35 procent hun klachten met de leidinggevende, en 7 procent met de bedrijfsarts.