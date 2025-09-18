Man neergeschoten in Amsterdam door man op zwarte fatbike met grijs masker

Een man die woensdagavond in Amsterdam over de Bokkinghangen liep is gewond geraakt toen hij werd neergeschoten. Dit meldt de politie donderdag.

Hoek Westerdoksdijk

Het schietincident vond woensdagavond 17 september rond 19.00 uur plaats op de Bokkinghangen, om de hoek van de Westerdoksdijk. Het slachtoffer raakt daarbij gewond, maar was aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd overgebracht.

Verdachte met grijs masker op zwarte fatbike gevlucht

De verdachte is gevlucht. De politie stuurde daarom direct een Burgernetmelding met het signalement van de verdachte. Het gaat om een man van ongeveer 180 cm met een donkere huidskleur op een zwarte fatbike. Hij droeg donkere sportieve kleding en mogelijk een grijs masker.

Getuige of camerabeelden?

De politie is direct gestart met een onderzoek en komt heel graag in contact met getuigen. Heb je die avond iets gezien van het incident, weet je meer over de verdachte, of heb je andere informatie die het onderzoek verder kan helpen? Meld je dan. Dat kan telefonisch via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.