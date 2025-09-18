Ramkraak telefoonwinkel Heerlen

Rond de klok van 04:00 uur vond er een ramkraak plaats bij een telefoonwinkel op de Saroleastraat in Heerlen. Daar is een voertuig door een rolluik gereden. De schade is groot. De twee verdachten zijn met een buit en datzelfde voertuig gevlucht in de richting van de Geerstraat. Vervolgens richting de Kruisstraat. Vermoedelijk is het voertuig daarna richting de snelweg (A79) gereden.

Er zijn geen gewonden. De politie doet onderzoek naar deze ramkraak. Het plaats delict wordt bewaakt en de Forensische Opsporing en recherche gaan in de dagsituatie onderzoek doen.

Voertuig en verdachten

Het betrokken voertuig is een zilverkleurige stationwagen van het merk Peugeot. Aan de achterzijde is schade en een achterlicht kapot. Het signalement van de beide mannelijke verdachten is als volgt. Eentje draagt een lange broek, een bruine/gouden jas (mogelijk van het met Gucci) en een witte muts. De andere heeft half lang bruin haar, draagt een zwarte trui met een grijs/groene broek en heeft een ketting om.