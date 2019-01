Hacker (25) krijgt 2,5 celstraf voor afpersing met seksfilmpje

Dreigen

Ook is hij veroordeeld voor het hacken van het Dropboxaccount van een jonge vrouw, het dreigen een filmpje van haar openbaar te maken tenzij zij daarvoor betaalde en voor smaadschrift. Hij heeft de feiten grotendeels bekend.

Werkwijze

Hij drong via een door phishing verkregen wachtwoord het email-account binnen van 23 personen die een online account hadden bij Wehkamp en Bol.com. Zo kreeg hij toegang tot deze accounts en bestelde hij op hun naam vaak dure spullen bij Wehkamp en Bol.com. Die spullen liet hij door derden ophalen bij afhaalpunten waarna ze werden verkocht aan onder meer Used Products. De gedupeerden kwamen er niet snel achter dat hun account was gehackt omdat de man de doorstuurfunctie in hun emailaccount had gewijzigd. Inkomende mails van Wehkamp en Bol.com kon hij zo onderscheppen.

Valse ABNAMRO-website

De man heeft daarnaast een valse website gemaakt die sterk overeenkwam met die van de ABN AMRO bank. Hij benaderde op geautomatiseerde wijze adverteerders op Marktplaats en deed zich voor als koper. Hij verzocht grote aantallen verkopers via een link een bedrag van 0,01 euro over te maken naar zijn bankaccount om zo hun identiteit en bankgegevens te bevestigen. De link leidde echter naar een phishing-website waardoor hij toegang kreeg tot hun ABN AMRO accounts en geld kon doorsluizen. 36 personen zijn hiervan het slachtoffer geworden.

Hacken Dropbox account

De man is tot slot ook veroordeeld voor het hacken van het Dropbox account van een jonge vrouw, waardoor hij een seksueel getint filmpje van haar in bezit kreeg. Hij dreigde vervolgens dit filmpje openbaar te maken tenzij zij hem betaalde. Toen zij dit niet deed heeft hij het filmpje daadwerkelijk op internet geplaatst op de website dumpert.nl, waardoor de man ook is veroordeeld voor smaadschrift.

Straf

De rechtbank neemt de man kwalijk dat hij zijn kennis van de digitale wereld heeft misbruikt om de strafbare feiten te plegen en voor eigen financieel gewin is gegaan. Met deze cybercriminaliteit heeft hij het vertrouwen geschaad dat iedereen moet kunnen hebben in het gebruik van internetaccounts en elektronisch betalingsverkeer. Het wegvallen van dit vertrouwen kan ernstige gevolgen hebben nu zoveel bedrijven en personen tegenwoordig afhankelijk zijn van online diensten.

Afpersen

Daarnaast neemt de rechtbank de man in ernstige mate kwalijk dat hij privé materiaal heeft gedownload van een jonge vrouw om haar daarmee tot betaling te dwingen en seksueel getint materiaal op internet heeft geplaatst. Het filmpje is in korte tijd door honderdduizenden personen bekeken. Als gevolg daarvan heeft de vrouw nog steeds te kampen met psychische klachten en gevoelens van angst en onzekerheid.

Lange celstraf

De rechtbank vindt dan ook dat de ernst van de feiten een lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf rechtvaardigt en volgt de eis van de officier van justitie. Na zijn gevangenisstraf moet de man zich tijdens een proeftijd aan allerlei voorwaarden houden zoals inzicht geven in computer- en internetgedrag en meewerken aan schuldhulpverlening. Dit alles onder toezicht van de reclassering.

Vorderingen voor de benadeelde partijen

12 benadeelden hebben vorderingen tot schadevergoeding ingediend die, al dan niet gedeeltelijk, zijn toegewezen. Aan de ABN AMRO is een bedrag toegekend van 59.617,41 euro, namelijk het bedrag dat de bank als schadeloosstelling heeft uitgekeerd aan gedupeerde klanten. Aan de jonge vrouw is een bedrag van 6.000 euro toegekend van door haar geleden immateriële schade, 1.977,77 euro voor de door haar gemaakte reiskosten en misgelopen inkomsten en 720 euro voor advocaatkosten.