Nog glad op de weg: tot 12.00 uur code geel

Het blijft oppassen en tot 12.00 uur geldt nog code geel in het hele land. In het zuiden en zuidwesten van Zeeland valt vandaag eerst nog af en toe lichte sneeuw. Naar verwachting verdwijnt de gladheid in de loop van de dag op de meeste plaatsen. De kans is groot dat de temperatuur de hele dag niet boven de 0 graden uitkomt. Dit meldt Weerplaza woensdag.

In de nacht naar donderdag zijn er brede opklaringen en ontstaat er plaatselijk mist. Het koelt flink af. De minima liggen tussen de -2°C in het zuidwesten en lokaal -10°C landinwaarts. De wind wordt zwak en komt uit een overwegend noordelijke richting.

Treinverkeer

De treinen van de NS rijden vandaag weer volgens de normale dienstregeling. DInsdag schrapte de NS 20 procent van de treinen uit voorzorg. Door minder treinen te laten rijden, zou de NS eventuele problemen door sneeuwval beter kunnen opvangen.