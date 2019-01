Politieauto zwaar beschadigd met vuurwerk tijdens drugsinval woning Helmond

Een geparkeerde onopvallende auto van de politie is donderdagavond in Helmond, tijdens een doorzoeking van een woning naar mogelijke drugs, met zwaar vuurwerk vernield. Dit meldt de politie vrijdag.

Harddrugsonderzoek

De politie hield donderdagavond rond 19.30 uur een 23-jarige vrouw uit Helmond aan in haar woning. De politie doorzocht het huis vanwege een lopend onderzoek naar de handel in drugs. De politie heeft informatie dat de 23-jarige vrouw zich bezig houdt met de handel in (hard)drugs.

Doorzoeking

Daarom werd donderdagavond een doorzoeking in haar huis gehouden. Tijdens dit onderzoek werden diverse goederen in beslag genomen die interessant kunnen zijn voor de rest van het onderzoek. Er werden geen drugs gevonden. Uiteindelijk is de vrouw aangehouden en meegenomen naar het bureau. Daar is zij in verzekering gesteld.

Onopvallende politieauto vernield

Vanwege de doorzoeking hadden collega’s een onopvallend dienstvoertuig in de wijk geparkeerd. Terwijl zij bezig waren met hun werk hoorden ze buiten een harde knal. Toen zij vervolgens gingen kijken bleek hun wagen vernield te zijn. Vermoedelijk werd daarbij zwaar vuurwerk gebruikt. Niemand raakte gewond.

Onderzoek

De politie doet uiteraard onderzoek naar de vernieling van de auto. 'We sluiten daarbij niet uit dat dit een gerichte actie was. We doen buurtonderzoek, kijken of er bruikbare camerabeelden beschikbaar zijn, spreken met diverse getuigen en de technische recherche doet verder onderzoek aan de auto', aldus de politie.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar mensen die de vernieling gezien hebben of er mogelijk iets meer over weten. Tijdens het incident waren er diverse jongeren op straat. Mogelijk dat zij filmpjes hebben gemaakt van het incident. Ook deze beelden zou de politie graag zien. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem: 0800-7000.