Politie laat uniformen alleen nog op politielocaties bezorgen

Dienstkleding van de politie wordt vanaf vandaag uitsluitend bezorgd op politielocaties. 'Dit besluit is genomen op basis van de uitkomsten van een tussentijdse evaluatie. Veiligheidsaspecten spelen hierbij een belangrijke rol en achterstanden in de uitlevering worden hierdoor sneller ingelopen. De politie richt nieuwe afhaalpunten in waar politiemedewerkers hun kleding kunnen afhalen', zo laat de politie vrijdag weten.