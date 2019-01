Twee doden in woning Enschede

In een woning aan de Stepelobrink in Enschede zijn donderdagmiddag de lichamen van twee overleden personen aangetroffen.

De politie tast nog in het duister over de toedracht van het overlijden en is een onderzoek gestart. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend gemaakt door de politie.