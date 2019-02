ANWB: nieuwe verkeersregels amper bekend

Dat blijkt uit een online verkeersquiz van de Kampioen met 90.000 deelnemers. Zij kregen twintig vragen over recent ingevoerde verkeersregels en -borden zoals het ‘puntstuk’, speed pedelecs, milieuzones, telefoongebruik, uitrijstroken, huftergedrag, losse fietslampjes en nieuwe borden. Het verontrustende resultaat: 81.000 deelnemers maakte 4 fouten of meer en zakte voor de test.

Circa 47% had zelfs negen fouten of meer. De echte hoofdbrekers bleken vragen over het puntstuk, snelheid op woonerven, het doorsnijden van een rouwstoet en hoe je moet uitvoegen op de snelweg.

Slechts 28% van de deelnemers liet in een aanvullende vragenlijst weten dat zij informatie over nieuwe verkeersregels goed geregeld vinden. Zij zien hier vooral een taak voor de overheid. Gezien de resultaten van dit onderzoek zal ook de ANWB aandacht blijven besteden aan voorlichting over verkeersregels.

Enkele andere uitkomsten van het onderzoek:

• Audi-rijders scoren het best en Fiat-rijders het slechtst.

• Van de jongeren (18-34 jaar) slaagde 16% tegenover slechts 5% geslaagden onder de 75-plussers

• Veelrijders scoren significant beter: van de mensen die 40.000 kilometer per jaar of meer rijden slaagde 14%, tegenover 10% van de mensen die 10.000 km per jaar of minder rijden

De volledige quiz zelf maken? Kijk op www.anwb.nl/verkeersquiz