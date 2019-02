'Michael was ziek'

De 31-jarige Michael Fudge die woensdagavond dood werd geschoten door de politie op het Westeinde in Amsterdam, leed zijn helen aan hevige angststoornissen. Dit verteld zijn moeder in een interview met het Parool.

Mickey had woensdag nog tegenover zijn moeder gezegd dat deze wereld niet voor hem was. ‘Hij had al van kinds af angststoornissen en hevige depressies. Kinderpsychologen, en vanaf zijn tiende jaar vier, vijf psychiaters, hebben hem niet kunnen helpen. Hij heeft me ooit geopperd: 'Als ik er uit ga, laat ik me bij de Nederlandsche Bank neerschieten door de Marechaussee'."

Het incident vond vlak om de hoek plaats waar Mickey woonde. De moeder hoorde commotie en ging buiten kijken. Even later herkende zij haar zoon op een geblurde foto op AT5.

'heel blij dat haar zoon nu rust heeft', aldus de moeder. Het lijkt me heel erg voor de agenten hoe dit is gegaan. Maar het is niet dat hij een heroïsch einde wilde of zo. Mickey was ziek en het ging niet meer.’