Bezetters PC Hoofthuis moeten elk 150 euro boete betalen

De 30 personen, waarvan het merendeel studenten, die het universiteitsgebouw Het PC Hoofthuis op 28 september 2018 in Amsterdam hebben bezet, hebben elk een boete van 150 euro gekregen. Dit meldt de rechtbank in Amsterdam maandag.

Weerspannigheid

Een persoon is ook nog veroordeeld voor wederspannigheid, verzet bij de aanhouding, en krijgt een boete van 300 euro. Het verweer van de studenten dat ze niet vervolgd of gestraft mogen worden in verband met de vrijheid van meningsuiting en demonstratie is door de politierechter verworpen.

Passief verzet

De groep was het universiteitsgebouw binnengedrongen terwijl zij daar niet mochten verblijven. Ook weigerden zij het pand te verlaten toen hen dat werd gevorderd. Hierna heeft de politie het universiteitsgebouw ontruimd. De meeste verdachten pleegden passief verzet toen de politie hen verzocht te vertrekken: zij haakten de armen in elkaar en hielden zich slap, waardoor het lastiger werd om ze het gebouw uit te krijgen. Slechts een persoon verzette zich, waarbij ze ook meerdere agenten in hun handen heeft gebeten.