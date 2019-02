Verdachte dodelijke aanrijding tijdens Pinkpop wordt vervolgd

Op 18 juni 2018 ontstond ’s ochtends rond 4.00 uur een aanrijding op de Mensheggerweg in Landgraaf. De 35-jarige man reed een groep bezoekers van het popevenement Pinkpop aan die op deze openbare weg zaten. Een persoon is daarbij overleden. Er zijn meerdere personen gewond geraakt, waaronder drie zwaargewonden.

Het OM vindt dat het aan de verdachte te wijten is dat het ongeluk is ontstaan, omdat hij onvoorzichtig of onoplettend zou hebben gereden. Uit het onderzoek is niet gebleken dat er sprake is van opzet. Daarom is er geen verdenking voor (poging) doodslag.

Na de aanrijding is de verdachte doorgereden. Daarom wordt hij ook vervolgd voor het verlaten van de plek waar het ongeluk heeft plaatsgevonden.

De zaak komt te zijner tijd voor de rechter. Een datum is nog niet bekend.