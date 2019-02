OM eist acht jaar cel en TBS voor doodslag en zagen in lichaam

Het lichaam van de 30-jarige yoga-docente Julia werd vorig jaar januari teruggevonden in een kist met aarde op haar balkon. Ze bleek door haar echtgenoot gewurgd. Daarna zaagde hij haar lichaam in stukken en probeerde het te verbergen. De 42-jarige Andrei K. hoorde woensdag acht jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen zich eisen.

Op dinsdag 9 januari 2018 komt de verdachte op het politiebureau aangifte doen van vermissing: zijn vrouw Julia is sinds zondag weg. Maar de baliemedewerkster van de politie krijgt dan al argwaan. Verdachte lijkt zenuwachtig, hij zweet en kan op sommige simpele vragen geen antwoord geven. Hij heeft ook letsel aan zijn handen en vertelt dat hij en zijn vrouw hebben gevochten voor ze vertrok.

Twee rechercheurs bieden aan om even met hem mee naar huis te gaan. Als ze binnen rondkijken, valt op dat de badkamer veel schoner is dan de rest van de woning. Als ze daarna verder onderzoek doen blijkt dat Julia geen geld heeft opgenomen, dat haar telefoon uitstaat, dat ze niet met het OV heeft gereisd en geen social media meer heeft gebruikt. Wanneer de politie op donderdag opnieuw naar het huis gaat voor een doorzoeking, doet de man open. Hij zit onder het bloed en de snijwonden. 'You can shoot me, I'm a fucking idiot,' zegt hij. 'I don't think she lives anymore.'

Kist met aarde

Forensische Opsporing doet vervolgens onderzoek in de woning. Ze vinden onder meer afscheidsbrieven van de verdachte. En kort daarna komen ze bij een kist met potgrond op het balkon. Van onder een laagje aarde komt eerst een hand tevoorschijn. En daarna nog tien plastic zakken. Het lichaam van Julia blijkt in twaalf stukken te zijn gedeeld.

De jonge vrouw is op zondagochtend om het leven gebracht, zo lijkt het. Op maandagochtend staat de verdachte al in alle vroegte bij een ijzerwinkel in de buurt. Zodra die opengaat, haalt hij binnen een elektrische reciprozaag. In de middag haalt hij bij een bloemenzaak meerdere zakken potgrond. En in de loop van de dag maakt hij een paar keer de badkamer grondig schoon. Dat voorkomt echter niet dat Forensische Opsporing er later sporen van zijn arbeid terugvindt, evenals op de zaagbladen.

Ruzie

Verdachte verklaart dat hij Julia zondag bij een ruzie moet hebben gedood. Hij weet dat niet meer precies, want juist op dat moment had hij een kortstondige blackout. De officier van justitie kan dat moeilijk geloven. Verdachte weet ook nog specifieke details van ervoor en erna, maar zegt alleen de paar minuten waarin hij haar doodt kwijt te zijn.

Daarbij was al jaren sprake van huwelijksproblemen en waren ze al in een vergevorderd stadium van een scheiding. Dat zij hem die ochtend van alles verweet, kwam dus niet als verrassing uit de lucht vallen. De explosie aan geweld - er was flink letsel toegebracht aan het hoofd - past meer bij een uitbarsting van lang opgekropte woede. Hij was steeds verder in een depressie geraakt, nadat hij halverwege december had gehoord dat niet alleen zijn huwelijk maar ook zijn baan tot een einde kwam.

Entiteiten

Over de dagen erna zegt de verdachte dat hij nog wel enkele herinneringen heeft, maar dat hij was overgenomen door andere 'entiteiten'. Alsof hij meereed op de achterbank van zijn eigen leven en zelf geen controle had over wat er gebeurde. Toch vindt de officier van justitie ook dit niet geheel geloofwaardig. Allereerst omdat hij wisselend verklaart over het moment waarop die entiteiten het dan overnamen.

Verder is verdachte weliswaar nerveus als hij aangifte doet van vermissing, maar lijkt hij niet ontregeld of zeer verward. Hij heeft meteen na de dood van Julia ook op internet gezocht naar advocaten. Dat wijst volgens het Openbaar Ministerie op een doordacht en bewust handelen.

Strafeis

Bij de verdachte is een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld die maakt dat hij volgens het Openbaar Ministerie verminderd toerekeningsvatbaar is. Op de langere termijn is er ook risico op herhaling. Daarom zou hij intensief behandeld moeten worden via een TBS met dwangverpleging.

Maar de officier heeft ook rekening gehouden met de ernst van het feit. 'Een jonge, talentvolle en creatieve vrouw van maar 30 jaar oud is opzettelijk van het leven beroofd,' hield ze de rechtbank voor. 'Dat verdachte daarna het lichaam in stukken heeft gezaagd, verpakt en in een kist op het balkon heeft gezet, is niet te bevatten en maakt het misdrijf nog gruwelijker. Iedereen die van deze zaak hoorde, heeft met afschuw gereageerd.'

Ze vroeg de rechters om verdachte een straf op te leggen van acht jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.