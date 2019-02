Geld lenen is iets duurder geworden

Geld lenen is iets duurder geworden. Recent heeft een drietal kredietverstrekkers de rente voor een persoonlijke lening verhoogd, geheel tegen de trend in.

Recent hebben BNP Paribas, Findio en Interbank hun rente voor een persoonlijke lening verhoogd. Het gaat om de leningen vanaf € 25.000,-. Dit is het belangrijkste leenbedrag waarmee kredietverstrekkers hun leningen zogezegd ‘in de etalage zetten’.

Findio en Interbank staan van oudsher bekend om hun scherpe rentetarieven. Met de renteverhoging verliezen ze de aansluiting met de laagste rente in de markt. Daarmee is geld lenen in 2019 iets duurder geworden en de concurrentie op de leenmarkt iets afgenomen.

De genoemde renteverhogingen zijn ook opvallend omdat de trend voor de leenrente al bijna 10 jaar dalend is. In 2011 was de gemiddelde leenrente nog 11%. Deze is inmiddels gedaald tot gemiddeld 7%. Goedkoop lenen kan echter al met een rente vanaf 3,90%.

Het verschil tussen de gemiddelde leenrente en het laagst mogelijke tarief komt door ‘risk based pricing’. Daarbij wordt de leenrente afgestemd op het risico dat de kredietverstrekker denkt te lopen dat de lening niet wordt terugbetaald.

Dat de rentes voor een consumptief krediet de afgelopen jaren zijn gedaald, komt door het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Om de bestedingen in de Eurozone aan te jagen houdt de centrale bank de beleidsrentes laag. Kredietverstrekkers kunnen zo goedkoop aan geld komen om uit te lenen.

Hetzelfde geldt overigens voor hypotheekverstrekkers. Onder invloed van het lage-rentebeleid van de ECB is ook de hypotheekrente historisch laag. Zie de rentestand op vergelijkingssites zoals www.hypotheek-rentetarieven.nl.

De hypotheekrente is overigens wel sterker gedaald dan de rente voor een consumptief krediet. Dit komt voornamelijk omdat de concurrentie voor hypotheken een stuk sterker is. Momenteel zijn in Nederland 36 hypotheek aanbieders actief, tegenover 14 kredietverstrekkers.

Vorig jaar zette Interbank nog een rem op doorlopende kredieten door aflossen verplicht te maken. De marktleider wil daarmee voorkomen dat de flexibiliteit van dit leenproduct wordt ‘misbruikt’ om maximaal te blijven lenen. Bij een doorlopend krediet is namelijk discipline nodig om het afgeloste bedrag niet opnieuw op te nemen.

Op een ander punt is geld lenen de laatste jaren ook aantrekkelijker geworden. De voorwaarden voor een consumptief krediet zijn ruimer geworden. Zo is de maximale leeftijd waarop je een lening kunt afsluiten gemiddeld hoger geworden. Ook mag je bij een aantal kredietverstrekkers langer doen over de aflossen, waardoor de maandlast lager wordt.