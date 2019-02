Nederlander (72) opgepakt voor mogelijk kindermisbruik in Nepal

Afgelopen week heeft de Koninklijke marechaussee op Schiphol een 72-jarige man uit Amstelveen aangehouden die uit Nepal kwam. 'Uit Nepal was informatie gekomen dat de man mogelijk betrokken was bij misbruik van kinderen. Op zijn telefoon werd door de marechaussee kinderpornografisch materiaal gevonden', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Woning doorzocht

Na zijn aanhouding heeft het team bestrijding kindersekstoerisme en kinderporno van de politie op last van de officier van justitie van het Landelijk Parket zijn woning doorzocht. Daarbij zijn gegevensdragers in beslag genomen waarop nog meer kinderpornografisch materiaal is gevonden.

Voorgeleiding

De man is dinsdag door het Landelijk Parket (LP) voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam op verdenking van het hebben, maken en invoeren van kinder- en dierenporno en het plegen van ontuchtige handelingen met minderjarigen in Nepal. De rechter-commissaris heeft de man voor 14 dagen in bewaring gesteld.

Misbruik Nepal

Bij de politie is ook informatie binnengekomen dat de man in Nepal jonge jongens zou misbruiken. In Nepal werd de man in de gaten gehouden door lokale onderzoekers van Terre des Hommes. Die organisatie tipte de Nederlandse politie toen de man naar Nederland kwam. De afgelopen jaren zijn in het Aziatische land meerdere mannen aangehouden en veroordeeld wegens misbruik van jonge kinderen. Het onderzoek naar de 72-jarige wordt voortgezet.