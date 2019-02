Fietsster aangereden op kruispunt Van Berghenstraat in Schijndel

Op de kruising van de Van Berghenstraat met de Kerkendijk in Schijndel is dinsdagmiddag een fietsster aangereden door een busje.

Ambulance

De vrouw is ter plaatse in de ambulance behandeld aan haar verwondingen. Of zij ook naar het ziekenhuis moet is niet bekend. Haar fiets raakte zwaar beschadigd. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend, de politie is een onderzoek gestart.