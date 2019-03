De Efteling is het ‘Leukste uitje van Nederland 2019’

Dat blijkt uit de ANWB-verkiezing van het ‘Leukste uitje van Nederland’. Vertegenwoordigers van de Efteling ontvingen vanavond de gouden award uit handen van Frits van Bruggen de hoofddirecteur van de ANWB. Dierenpark Amersfoort kreeg de zilveren award en GaiaZOO de bronzen award.

Tijdens de verkiezing brachten ANWB-leden massaal hun stem uit op het uitje dat zij het meest waarderen, zowel op landelijk niveau als per provincie en voor de categorie ‘Leukste uitje over de grens. In totaal werden ruim 63.000 stemmen uitgebracht.

De Efteling scoort, naast heel veel stemmen, op bijna alle onderdelen (prijs/kwaliteit, sfeer, personeel, faciliteiten en het aanbod) de hoogste cijfers en is daarmee de winnaar van 2019. Een greep uit de reacties op het winnende uitje:

‘De sfeer is zo bijzonder. Het enige park waar je je zo in een sprookjeswereld waant. We genieten iedere keer weer met het hele gezi’

'De top drie van ‘Leukste uitje van Nederland 2019’:

Gouden award Efteling in Kaatsheuvel

Zilveren award Dierenpark Amersfoort in Amersfoort

Bronzen award GaiaZOO in Kerkrade

De winnaars per provincie:

Drenthe Drouwenerzand Attractiepark in Drouwen

Flevoland De Orchideeën Hoeve in Luttelgeest

Friesland Attractiepark Duinen Zathe in Appelscha

Gelderland Nederlands Bakkerijmuseum in Hattem

Groningen Fontana Resort Bad Nieuweschans in Bad Nieuweschans

Limburg Kasteelpark Born in Born

Noord-Brabant Museum Klok & Peel in Asten

Noord-Holland Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna

Overijssel De Ulebelt in Deventer

Utrecht Nationaal Militair Museum in Soest

Zeeland Berkenhof Tropical Zoo in Kwadendamme

Zuid-Holland Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers

In de categorie ‘Leukste uitje over de grens’ is de winnaar Europa-Park in Rust in Duitsland. Op de tweede plaats de boerderij-belevenisoase Irrland in Kevelaer in Duitsland en als derde eindigde Disneyland Paris in Marne la Vallee in Frankrijk.

De ANWB organiseert de verkiezing van het ‘Leukste uitje van Nederland’ voor de negende keer. Kijk voor alle winnaars op www.anwb.nl/leuksteuitje

De verkiezing van het ‘Leukste uitje’ is onderdeel van het Land van ANWB. Op www.landvananwb.nl zijn duizenden verrassende dagjes uit te vinden. Dankzij de inbreng van bezoekers is en blijft het Land van ANWB dé plek waar iedereen in Nederland het perfecte dagje- of avondje uit of weekendje weg vindt.