Bankiers ABN Amro mogen extraatje van 10 miljoen euro verdelen

Omdat het om dividenduitkeringen gaat, valt het ongebruikelijke hoge bedrag formeel gezien niet onder het strenge bonusplafond. Dit schrijft de Volkskrant woensdag. Dat de bankiers dit extraatje hebben gekregen, blijkt uit het jaarverslag dat de staatsbank (ABN Amro is voor de helft in handen van de Staat) heeft gepubliceerd.

ABN Amro Participates

De groep van 16 (oud-)medewerkers hoort bij een private-equityfonds, ABN-Amro Particupates. Het fonds heeft zich gespecialiseerd in het opkopen, reorganiseren en met winst doorverkopen aan bedrijven, zo schrijft de krant. Het is in die wereld gebruikelijk dat mangers met eigen geld aandelen kopen in hun eigen bedrijf. Maar volgens de krant is het wel de vraag hoeveel risico de werknemers van ANB Amro liepen. Zij vielen namelijk tegelijkertijd onder de cao van de bank met alle bijbehorende zekerheden. Deze bankiers hebben in de afgelopen drie jaar gemiddeld ruim 1,5 miljoen euro per persoon gekregen.

Dividenduitkering in 2019 nog hoger

Vorig jaarschreef de krant ook al over deze kwestie en toen gaf ABN Amro al toe dat de riante verdiensten bij de private-equitytak niet ‘niet in de geest zijn van het gematigde beloningsbeleid van ABN Amro’. Het 25-jaar oude fonds werd daarom op afstand gezet. Met als gevolg dat de bank volgend jaar in haar jaarverslag de dividenduitkering voor de bankiers bij de private- equitytak niet meer hoett te vermelden. Mogelijk gaan deze bankers volgend jaar nog meer verdienen. Dat zou blijken uit de cijfers van ABN Amro over het vierde kwartaal. Afgelopen december zat er maar liefst 47 miljoen euro in hun pot met (deels gerealiseerde) winst.