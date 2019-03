Lichaam gevonden in water Keizersgracht

De sinds 28 februari vermiste Mustapha Agalf is donderdagochtend in het water van de Keizersgracht aangetroffen, hij blijkt te zijn verdronken.

Een rechercheteam was vanochtend bezig met een onderzoek in de grachten toen een buurtbewoner rond 10.30 uur melding maakte van een stoffelijk overschot in het water van de Keizersgracht. Duikers hebben het stoffelijk overschot uit het water gehaald. Rechercheurs hebben vastgesteld dat het hier de vermiste Agalf betrof. De Familie van Mustapha is op de hoogte gesteld van zijn aantreffen.