Man getaserd door politie bij burenruzie

De politie heeft zaterdagavond aan de Delflandseweg in Schiedam een man getaserd. De man wilde agenten aanvallen nadat zij een verdachte van een steekpartij wilden aanhouden.

In de flat hadden twee personen ruzie met elkaar gekregen. De een viel de andere aan met een mes. Het slachtoffer had lichte verwondingen en hoefde na controle door het ambulancepersoneel niet mee naar het ziekenhuis.

Toen de politie de verdachte wilde aanhouden ging een andere man zich daar mee bemoeien en keerde hij zich tegen de agenten. Een hondengeleider die ter plaatse was en uitgerust is met een stroomstootwapen zag zich genoodzaakt de man te taseren. Het ambulancepersoneel dat aan het vertrekken was omdat het slachtoffer van de ruzie niet mee hoefde kon terugkeren om de getaserde man te helpen.

Zowel de verdachte, als de man die zich tegen de politie keerde, zijn aangehouden.