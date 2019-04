Brandweer ontruimt 36 containerwoningen in Almere

In de nacht van zondag op maandag is n Almere brand uitgebroken in een containerwoning voor studenten.

Hierbj is een lichtgewonde gevallen. De brandweer evacueerde daarop alle 36 containerwoningen. De brand ontstond rond 02.00 uur in de Odeonstraat. De lichtgewonde persoon is naar het ziekenhuis overgebracht. Dit meldt Omroep Flevoland.

Er zijn in totaal 25 mensen geëvacueerd en opgevangen op het politiebureau. Later worden ze overgebracht naar het gemeentehuis. Vier studenten die niet elders ondergebracht konden worden, zijn ondergebracht in een hotel. Volgens de eerste meldingen zou er iemand in de brandende woning aanwezig zijn, maar die berichten klopten niet. De brand was rond 04.00 uur onder controle.

Veiligheidsregio Flevoland vermoedt dat de brand is ontstaan aan de buitenkant van de woning.