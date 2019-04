Autobrand in werkplaats van Volvo-garage Veghel

Vrijdagavond werd groot alarm geslagen nadat een brand was ontdekt in de werkplaats van een autogarage aan de Mountbattenweg in Veghel. De brand werd ontdekt door een beveiliger die de hulpdiensten waarschuwde.

Gat in deur gezaagd

De brandweer moest een gat in een overheaddeur zagen om toegang te krijgen tot de werkplaats waar al snel bleek dat een auto in brand stond. De auto stond op de brug en brandde op dat moment al volledig en dat ging gepaard met hevige rookontwikkeling.

Auto's in veiligheid gebracht

Terwijl de brandweer zich op de brandbestrijding richtte heeft het personeel samen met de politie enkele auto's uit de showroom naar buiten gereden. Met een hoogwerker werd het dak aan de bovenzijde van de werkplaats geïnspecteerd. Over de oorzaak is op dit moment nog niets bekend, wel is de schade enorm. Om over voldoende bluswater te beschikken kwam ook een watertankwagen van de brandweer Schijndel ter plaatse.