Sneeuw in Groningen

Het moet niet gekker worden, maar in Groningen sneeuwde het zaterdag. De sneeuw bleef niet liggen, maar voor velen was het een bizar weer tafereel.

Verder is het half tot zwaar bewolkt. In de noordoostelijke helft komen buien voor met korrelhagel en natte sneeuw. Geleidelijk ontstaan ook elders winterse buien. Vanavond sterven de meeste buien uit. De maximumtemperatuur ligt rond 7°C. De noordoostelijke wind neemt toe naar matig, aan de kust wordt de wind vrij krachtig en in het Waddengebied in de avond mogelijk krachtig.