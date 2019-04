Ernstig gewonde bij schietpartij Sittard

Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het Maastricht UMC. Hij heeft verwondingen aan het gezicht. Inmiddels heeft de Limburgse politie een verdachte aangehouden. In zijn woning is een vuurwapen aangetroffen waarmee vermoedelijk is geschoten. Dit meldt Politie Limburg.

Politie Limburg laat ook weten dat zij meldingen kreeg van schietpartijen in de Westlandstraat en Aan het Broek in Sittard. Gezien de ligging van deze twee straten gaat het waarschijnlijk om het hetzelfde incident, aldus de politie.

Over de toedracht is nog niets bekend. De politie is bezig met onderzoek. De straat is gedeeltelijk afgezet.