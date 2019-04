Voorbereiding terroristisch misdrijf zwaarder bestraft in hoger beroep

Een 33-jarige Rotterdammer is in hoger beroep schuldig bevonden aan de voorbereiding van een terroristische aanslag.

Het gerechtshof Den Haag heeft hem hiervoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar. Dit is overeenkomstig de eis van het openbaar ministerie.

Na een tip van de veiligheidsdienst werd op 7 december 2016 zijn woning doorzocht. In zijn kelderbox werd een machinegeweer en bijbehorende munitie gevonden. Ook bleek de man in het bezit van veel verboden vuurwerk, dat gebruikt kan worden om bommen mee te fabriceren, en stonden op zijn computer handleidingen voor het maken van een staafbom en een bomgordel. Bovendien stond daarop veel extremistisch propagandamateriaal van onder meer IS. Het Haagse gerechtshof heeft aangenomen dat de Rotterdammer was geradicaliseerd en voorbereidingen trof voor het plegen van een aanslag. Het gerechtshof heeft hem in het bijzonder aangerekend dat hij ook ter zitting geen afstand heeft willen nemen van het gedachtengoed en de handelwijze van IS.

Eerder had de rechtbank Rotterdam de man, na een eis van 8 jaar, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar. Het gerechtshof Den Haag heeft zwaarder getild aan de beveiliging van de samenleving, met name vanwege het gevaar voor herhaling.